Появились фотографии стройплощадки Александровского сквера с высоты

Завершился самый масштабный и долгий этап строительства Александровского сквера на месте инфекционной больницы: там снесли старые постройки, расчистили территорию, заменили грунт и засыпали котлованы.
Сейчас в будущем сквере обустраивают основание дорожек, бетонируют технические помещения и чашу первого в городе парового фонтана. В пресс-службе губернатора и строительства рассказали, что рабочие завершили устройство ливневой канализации ближе к Центральному рынку, там же сформировали будущую дорогу, которая в дальнейшем соединит улицы Пушкина и Революции при их реконструкции в рамках других этапов реновации территории у Центрального рынка.
Самый красивый этап — оборудование спортивной и детской площадок, высадка деревьев, кустарников и цветов — начнется осенью. Все работы завершат в 2026 году.
Информационный обзор редакции.
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