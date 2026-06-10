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Урбанистика

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Появились фотографии стройплощадки Александровского сквера с высоты

Завершился самый масштабный и долгий этап строительства Александровского сквера на месте инфекционной больницы: там снесли старые постройки, расчистили территорию, заменили грунт и засыпали котлованы.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края
Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края
Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Сейчас в будущем сквере обустраивают основание дорожек, бетонируют технические помещения и чашу первого в городе парового фонтана. В пресс-службе губернатора и строительства рассказали, что рабочие завершили устройство ливневой канализации ближе к Центральному рынку, там же сформировали будущую дорогу, которая в дальнейшем соединит улицы Пушкина и Революции при их реконструкции в рамках других этапов реновации территории у Центрального рынка. 

Самый красивый этап — оборудование спортивной и детской площадок, высадка деревьев, кустарников и цветов — начнется осенью. Все работы завершат в 2026 году.

Информационный обзор редакции.

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