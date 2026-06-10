Появились фотографии стройплощадки Александровского сквера с высоты

Сейчас в будущем сквере обустраивают основание дорожек, бетонируют технические помещения и чашу первого в городе парового фонтана. В пресс-службе губернатора и строительства рассказали, что рабочие завершили устройство ливневой канализации ближе к Центральному рынку, там же сформировали будущую дорогу, которая в дальнейшем соединит улицы Пушкина и Революции при их реконструкции в рамках других этапов реновации территории у Центрального рынка.

Самый красивый этап — оборудование спортивной и детской площадок, высадка деревьев, кустарников и цветов — начнется осенью. Все работы завершат в 2026 году.

Информационный обзор редакции.