В будущем Александровском сквере собираются снести больше 190 деревьев

Еще 141 дерево в будущем сквере сохранят, их ждут лечебно-профилактические мероприятия и санитарная обработка. Проект Александровского сквера должен включать компенсационные посадки — взамен снесенным посадят 198 деревьев той же породы. Как сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на минрипроды, если породный состав будет ниже, то в сквере должно появиться 594 дерева.

Напомним, строительство Александровского сквера должно быть завершено в ноябре 2026 года. В новом пространстве появится центральная площадь с фонтаном и бюстом Александра I. А в одном из оставшихся на территории исторических зданий планируют разместить ресторан или кафе.

