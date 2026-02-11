Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Урбанистика

В будущем Александровском сквере собираются снести больше 190 деревьев

В Александровском сквере, который строят сейчас на месте бывшей инфекционной больницы, обследовали зеленые насаждения. По данным министерства природных ресурсов, проектировщику нового пространства предстоит снести 198 деревьев из-за их санитарного состояния.

Архитектура Перми/Telegram

Еще 141 дерево в будущем сквере сохранят, их ждут лечебно-профилактические мероприятия и санитарная обработка. Проект Александровского сквера должен включать компенсационные посадки — взамен снесенным посадят 198 деревьев той же породы. Как сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на минрипроды, если породный состав будет ниже, то в сквере должно появиться 594 дерева.

Напомним, строительство Александровского сквера должно быть завершено в ноябре 2026 года. В новом пространстве появится центральная площадь с фонтаном и бюстом Александра I. А в одном из оставшихся на территории исторических зданий планируют разместить ресторан или кафе.

Информационный обзор редакции.

