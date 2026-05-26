Еще один спорткомплекс для тенниса собираются построить в Мотовилихе

С предложением о реализации муниципально-частного партнерства выступило ООО «Премьер-Теннис». В проект планируют вложить 55 млн рублей. Судя по документам на сайте министерства экономического развития, начать строительство нового спорткомплекса планируют в 2026 году, а завершить в 2027-м.

Отметим, что на улице Звонарева к 2028 году планировали построить спорткомплекс для занятий теннисом, а на бульваре Гагарина — для падел-тенниса.

