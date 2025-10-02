Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Спорткомплекс для занятий падел-теннисом собираются построить в Мотовилихе к 2028 году

Появился эскиз будущего спорткомплекса для занятий падел-теннисом, который собираются построить в Мотовилихинском районе. Инвестпроект получил статус «инвестиционный приоритетный», он был представлен на Совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Ранее мы рассказывали о том, что инвестиции в проект составят 120 млн рублей. В спортивном комплексе будут четыре закрытых корта для игры в падел-теннис и крытые залы для настольного тенниса и спортивных занятий.

По данным пресс-службы губернатора и правительства Пермского края отметили, что в расписании спорткомплекса планируют проводить также бесплатные занятия падел-теннисом для жителей район. Ввести объект в эксплуатацию намерены до конца 2028 года. 

