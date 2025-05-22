На Садовом построят спорткомплекс для занятий теннисом

Спортивный комплекс разместят на улице Звонарева. Он будет включать в себя три теннисных корта общей площадью около 2 тыс. м2, а также помещения для проката и кафе. В пресс-службе губернатора и правительства рассказали, что инвестиции в проект составят 114 млн рублей. Построить спорткомплекс для занятий теннисом собираются к 2028 году.

Недавно мы рассказывали о проекте термального комплекса на городском пляже.

Информационный обзор редакции.