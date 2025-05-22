На Садовом построят спорткомплекс для занятий теннисом

В микрорайоне Садовый собираются построить современный спортивный центр для занятий теннисом. Проект, который был представлен на заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата, получил статус приоритетного.
Спортивный комплекс разместят на улице Звонарева. Он будет включать в себя три теннисных корта общей площадью около 2 тыс. м2, а также помещения для проката и кафе. В пресс-службе губернатора и правительства рассказали, что инвестиции в проект составят 114 млн рублей. Построить спорткомплекс для занятий теннисом собираются к 2028 году.
Недавно мы рассказывали о проекте термального комплекса на городском пляже.
Информационный обзор редакции.
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