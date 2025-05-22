18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Поделиться:

На Садовом построят спорткомплекс для занятий теннисом

В микрорайоне Садовый собираются построить современный спортивный центр для занятий теннисом. Проект, который был представлен на заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата, получил статус приоритетного.

Freepik

Спортивный комплекс разместят на улице Звонарева. Он будет включать в себя три теннисных корта общей площадью около 2 тыс. м2, а также помещения для проката и кафе. В пресс-службе губернатора и правительства рассказали, что инвестиции в проект составят 114 млн рублей. Построить спорткомплекс для занятий теннисом собираются к 2028 году.

Недавно мы рассказывали о проекте термального комплекса на городском пляже.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: