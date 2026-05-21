На трассе ТР-53 началась активная фаза строительства: возводят последнюю опорную стену и переустраивают ливневку

Сейчас вдоль дороги монтируют опоры под шумозащитные экраны, а также обустраивают тротуар, в частности, укладывают бортовой камень. Затем рабочие приступят к формированию основания из щебня и асфальтированию пешеходной дорожки. На площадке ближе к Уинской обустраивают сейчас последнюю, третью подпорную стену — она находится с правой стороны, где будет съезд на новую дорогу.

Общая протяженность трассы ТР-53 от развязки с Уинской до Цимлянской должна составить 8,3 км. Проект разбит на 4 этапа, кроме основного хода дороги, строят шесть мостов через реки Иву, Талажанку, Чикулайку, Огаршиху, Большую Мотовилиху и Малую Мотовилиху и три транспортных развязки. Новая трасса ТР-53 соединит центральные районы Перми с Мотовилихинским и Орджоникидзевским районами, а также разгрузит смежные городские улицы.

Сейчас идет строительство второго этапа, который был разделен на два. Протяженность этапа 2.1 составляет 1,5 км, в нее входят основной ход дороги, съезды и часть моста через реку Талажанку. Новая дорога будет четырехполосной, с тротуарами и частично с велодорожкой. Первый этап — продление Уинской улицы от Юрша до Грибоедова — завершили в 2024 году.