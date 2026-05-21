На трассе ТР-53 началась активная фаза строительства: возводят последнюю опорную стену и переустраивают ливневку

Началась активная фаза строительства второго этапа трассы ТР-53 на участке проспекта Октябрят от Уинской улицы до моста через реку Талажанку (этап 2.1). Его готовность оценили на 50%. Дорожную часть работ ранее приостанавливали из-за переноса газопровода.

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

В министерстве транспорта рассказали, что газопровод в районе пересечения будущей магистрали с улицей Жуковского уже готов. Сейчас на месте раскопок укладывают асфальт. На этом этапе переустраивают также сети теплоснабжения (уже готово), водопровод и канализацию (в процессе). Рабочим предстоит перенести еще три газопровода, этим планируют заняться во второй половине июня. В пресс-службе министерства транспорта рассказали, что для продолжения дорожных работ нужно перенести еще и высоковольтные линии. После этого завершится строительство следующего участка, от улицы Грибоедова до реки Талажанки, там уже расчистили территорию, подготовили основание для дороги, возвели опоры будущего моста через реку.

Сейчас вдоль дороги монтируют опоры под шумозащитные экраны, а также обустраивают тротуар, в частности, укладывают бортовой камень. Затем рабочие приступят к формированию основания из щебня и асфальтированию пешеходной дорожки. На площадке ближе к Уинской обустраивают сейчас последнюю, третью подпорную стену — она находится с правой стороны, где будет съезд на новую дорогу.

Общая протяженность трассы ТР-53 от развязки с Уинской до Цимлянской должна составить 8,3 км. Проект разбит на 4 этапа, кроме основного хода дороги, строят шесть мостов через реки Иву, Талажанку, Чикулайку, Огаршиху, Большую Мотовилиху и Малую Мотовилиху и три транспортных развязки. Новая трасса ТР-53 соединит центральные районы Перми с Мотовилихинским и Орджоникидзевским районами, а также разгрузит смежные городские улицы.

Сейчас идет строительство второго этапа, который был разделен на два. Протяженность этапа 2.1 составляет 1,5 км, в нее входят основной ход дороги, съезды и часть моста через реку Талажанку. Новая дорога будет четырехполосной, с тротуарами и частично с велодорожкой. Первый этап — продление Уинской улицы от Юрша до Грибоедова — завершили в 2024 году.

