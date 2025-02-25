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На втором этапе трассы ТР-53 стали возводить подпорные стены

Стало известно, на какой стадии находятся работы по строительству второго этапа дороги ТР-53 «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинной». Новый участок будет включать четыре полосы движения, велодорожки и тротуары.

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По данным министерства транспорта, сейчас проходит выемка грунта и его транспортировка. Параллельно рабочие возводят подпорные стены и дорожную одежду на одном из съездов.

Также в рамках второго этапа возведут мост через реку Толожанка. Его длина составит почти 240 метров. 

Напомним, первый этап трассы ТР-53, который включал участок от улицы Юрша до Грибоедова, открыли в техническом режиме в конце октября. Работы на нем начали в 2023 году.

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