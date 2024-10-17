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Урбанистика

Открыли движение по новой трассе между Садовым и Грибоедовским

СК ХИМСПЕЦСТРОЙ/ВКонтакте

В Перми открыли движение между Садовым и Грибоедовским. Закончен первый этап строительства трассы ТР-53. 

Как рассказал в своем телеграм-канале глава региона Дмитрий Махонин, пока открыто техническое движение. В ноябре подрядчик должен полностью завершить все работы на данном участке: будут готовы пешеходная часть с надземными переходами, светофоры и благоустройство. 

Строительство дорожной развязки заняло 2,5 года — ее начали возводить в марте 2023 года. Протяженность нового участка составила чуть больше 1,2 км. Построены мост через реку Ива и транспортная развязка на пересечении улиц Уинской и Старцева.

Напомним, строительство новой трассы ТР-53 состоит из четырех этапов. Она соединит микрорайоны Вышка-1, Вышка-2, Запруд, Висим и Садовый с центром Перми. Общая протяженность всех участков — почти 9 км, будет построено несколько новых мостов и тоннель.

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