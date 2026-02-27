Паровой фонтан с имитацией рыб и больше 200 новых деревьев: появились подробности строительства Александровского сквера на месте инфекционной больницы

Затем начнется обустройство ливневой канализации, для этого на территорию будущего сквера уже завезли трубы, колодцы и соединительные муфты. Одновременно стартует подготовка основания для новых аллей. В пресс-службе министерства транспорта рассказали, что в активную фазу работы по созданию Александровского сквера войдут в мае.

В новом сквере построят первый в Перми паровой фонтан с имитацией рыб, а здание бывшей клиники инфекционных болезней переформатируют и впишут в концепцию сквера. Также в новом пространстве появятся тихий уголок, детская площадка и места для общественных мероприятий, велопарковка, скамейки, урны и освещение. Сохраненные деревья пройдут санитарную обработку, дополнительно в сквере высадят свыше 240 новых деревьев, 4,4 тыс. кустарников и более 7 тыс. цветов. Завершить работы по созданию Александровского сквера планируют до конца 2026 года.