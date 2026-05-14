Утверждена концепция реновации территории у экстрим-парка: архитектурным символом станет образ оранжереи

Решение, представленное петербургским бюро «МЛА+», станет основой для проектирования КРТ. В рамках реновации планируют построить порядка 52 тыс. м2 жилья, многоуровневый паркинг, сквер, а также сделать благоустройство долины Данилихи.

Авторы концепции учли особенности площадки и обратились к истории места — раньше там были теплицы «Горзеленстроя», в которых выращивали цветы для озеленения Перми. Бюро «МЛА+» выбрало образ оранжереи архитектурным символом проекта. Он найдет отражения в многослойных фасадах, ажурных конструкциях и особую работу со светом — за счет внутреннего освещения жилые дома будут восприниматься как своеобразные световые маяки при въезде в город по железной дороге.

Выбранная концепция предполагает интеграцию долины реки Данилиха в структуру будущего района. Проект предполагает прогулочные маршруты, общественные пространства и связь с проектом «Зеленое кольцо Перми». Будет переосмыслено значение улицы Грузинской, которая станет променданой с кафе, сервисами и магазинами. Проект собираются реализовать в рамках механизма комплексного развития территории до 2035 года.

