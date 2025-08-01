«Создают визуальную и функциональную изоляцию»: территорию у экстрим-парка планируют расчистить от гаражей

Реализация проекта КРТ на этой территории позволит сделать заброшенную зону с гаражами частью городской инфраструктуры. «Сейчас гаражи создают визуальную и функциональную изоляцию, препятствуют интеграции природной зоны — долины малой реки Данилихи — в единую инфраструктуру города. Вместо того, чтобы стать местом притяжения и частью комфортной городской среды, эта территория оказывается выключенной из активной городской жизни», — объяснил почетный архитектор России, член Градостроительного совета Пермского края Виктор Щипалкин.

Сейчас территорию в районе экстрим-парка готовят к торгам для реновации. Ее площадь — 3,8 га, она ограничена улицами Екатерининская, Плеханова, железной дорогой и экстрим-парком. После реновации должны появиться жилье и улично-дорожная сеть, благоустроена территория. На реализацию проекта уйдет десять лет.