Развитие долины Данилихи, пешеходная Грузинская, застройка переменной этажности: показываем концепции реновации территории у экстрим-парка

Архитектурные решения были разработаны бюро «МЛА+» (Санкт-Петербург) и «ЛАД» (Пермь). Оба опираются на исторический контекст места — раньше здесь были тепличные хозяйства, и учитывают, что территория находится на въезде в центральную часть Перми.

По словам главного архитектора Пермского края Елены Ермолиной, основной акцент в концепциях сделан на то, чтобы включить долину реки Данилиха в городскую среду. Там планируют развивать прогулочные маршруты с увязкой к проекту «Зеленое кольцо», создать парк, который будет буфером между жилой застройкой и железной дорогой, а также места для отдыха и сквер с площадкой для выгула собак. В жилых домах предусмотрена переменная этажность, а также многоуровневый надземный паркинг. Отдельный акцент в проекте развития территории собираются сделать на улице Грузинской: в рамках реновации она преобразуется в пешеходный променад с кафе, сервисами и магазинами.

Планируется, что реновацию территории будут применять через механизм КРТ, который включит также выкуп гаражей и нежилых помещений, которые попадут в границы. Концепции развития территории в районе экстрим-парка собираются доработать и внести на региональный градостроительный совет.

