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Территорию за экстрим-парком могут застроить жилыми домами

Земельные участки в районе экстрим-парка в Перми собираются отдать под реновацию. На сайте министерства имущества опубликован проект приказа о комплексном развитии территорий (КРТ).

Никита Чунтомов

Площадь территории, которую намерены отдать под реновацию, 3,88 га. Она ограничена улицами Екатерининская, Плеханова, железной дорогой и экстрим-парком. На этом участке сейчас находятся почти 600 гаражей и овощных ям, которые должны снести.

В документации указано, что реализовать проект КРТ нужно будет за десять лет. Среди основных видов разрешенного использования земельного участка, который отдадут под реновацию — среднеэтажная и многоэтажная жилая застройка с предельной высотой восемь и 25 этажей, а также территории общего пользования и стоянка транспорта.

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