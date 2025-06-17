Территорию за экстрим-парком могут застроить жилыми домами

Площадь территории, которую намерены отдать под реновацию, 3,88 га. Она ограничена улицами Екатерининская, Плеханова, железной дорогой и экстрим-парком. На этом участке сейчас находятся почти 600 гаражей и овощных ям, которые должны снести.

В документации указано, что реализовать проект КРТ нужно будет за десять лет. Среди основных видов разрешенного использования земельного участка, который отдадут под реновацию — среднеэтажная и многоэтажная жилая застройка с предельной высотой восемь и 25 этажей, а также территории общего пользования и стоянка транспорта.