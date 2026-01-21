В будущем Александровском сквере может появиться ресторан

Объект общественного питания планируют разместить в историческом здании — объекте культурного наследия. К проекту собираются привлечь инвестора. Члены комиссии поддержали проект и направили его на общественные обсуждения.

Напомним, строительство нового пространства должно быть завершено в ноябре 2026 года. В нем собираются построить центральную площадь с фонтаном и установить там бюст Александра I.