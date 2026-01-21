Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Что где есть
  • Новости
  • News
Новости

Поделиться:

В будущем Александровском сквере может появиться ресторан

На территории будущего Александровского сквера, который строится на месте бывшей инфекционной больницы в Перми, может появиться ресторан или кафе. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на представителя краевого минимущества.

Объект общественного питания планируют разместить в историческом здании — объекте культурного наследия. К проекту собираются привлечь инвестора. Члены комиссии поддержали проект и направили его на общественные обсуждения.

Напомним, строительство нового пространства должно быть завершено в ноябре 2026 года. В нем собираются построить центральную площадь с фонтаном и установить там бюст Александра I.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: