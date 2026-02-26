Пилотные номера гостиницы на месте ВКИУ собираются сдать этой весной

Работы идут параллельно на всех пяти этажах: рабочие устраивают сети здания, устанавливают окна и перегородки номерного фонда. По данным Фонда развития Пермского края, два пилотных номера с отделкой будут готовы к приемке-сдаче к концу марта 2026 года. Полностью завершить строительство новой гостиницы в Перми должны к концу года.

Также в марте строители начнут работы на фасаде здания. Кровля будущей гостиницы готова на 85%, сейчас идет укладка финишного покрытия, запущено тепло по временной схеме.

Напомним, новая гостиница на улице Окулова будет состоять из 198 номеров категории «четыре звезды», ресторана, конференц-залов, фитнес-центра.

Информационный обзор редакции.