Пилотные номера гостиницы на месте ВКИУ собираются сдать этой весной

Первые номера новой гостиницы, которая строится на месте ВКИУ, планируют сдать этой весной. Будущий отель AZIMUT на улице Окулова готов на 45%.

Фонд развития Пермского края
Работы идут параллельно на всех пяти этажах: рабочие устраивают сети здания, устанавливают окна и перегородки номерного фонда. По данным Фонда развития Пермского края, два пилотных номера с отделкой будут готовы к приемке-сдаче к концу марта 2026 года. Полностью завершить строительство новой гостиницы в Перми должны к концу года.

Также в марте строители начнут работы на фасаде здания. Кровля будущей гостиницы готова на 85%, сейчас идет укладка финишного покрытия, запущено тепло по временной схеме.

Напомним, новая гостиница на улице Окулова будет состоять из 198 номеров категории «четыре звезды», ресторана, конференц-залов, фитнес-центра.

