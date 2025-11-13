Стала известна планировка строящегося на месте ВКИУ нового отеля

Фитнес и спа-центр разместятся на цокольном этаже, первый займут ресторан и конференц-залы. Номерной фонд намерены расположить со второго по пятый этажи.

В пресс-службе корпорации Туризм.РФ рассказали, что строительство нового отеля в Перми идет по графику. Планируется, что к концу 2025 года будет готов каркас всего здания, а саму четырехзвездочную гостиницу собираются сдать в 2026 году.

Недавно мы рассказывали, что открыть спа-центр в новом пятизвездочном отеле Перми планируют осенью.

