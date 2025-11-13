Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Поделиться:

Стала известна планировка строящегося на месте ВКИУ нового отеля

Известно, какой будет планировка будущего четырехзвездочного отеля, который строится на улице Окулова на месте ВКИУ. Здание, напомним, будет пятиэтажным.

Туризм.РФ/Telegram

Фитнес и спа-центр разместятся на цокольном этаже, первый займут ресторан и конференц-залы. Номерной фонд намерены расположить со второго по пятый этажи.

В пресс-службе корпорации Туризм.РФ рассказали, что строительство нового отеля в Перми идет по графику. Планируется, что к концу 2025 года будет готов каркас всего здания, а саму четырехзвездочную гостиницу собираются сдать в 2026 году.

Недавно мы рассказывали, что открыть спа-центр в новом пятизвездочном отеле Перми планируют осенью.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: