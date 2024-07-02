Здание бывшего ВКИУ начали разбирать

В Перми начался демонтаж бывших казарм ВКИУ, где построят четырехзвездочную гостиницу. Верхнюю часть здания пятого этажа уже разобрали.

Как сообщает Business Class, рабочие демонтируют только внутренние элементы, а узнаваемый фасад здания оставят, как и было в проекте. Также планируется обновить всю инженерную систему.

Напомним, ВКИУ перестроят под отель. В нем будет 198 номеров, фитнес-центр, SPA, ресторан и конференц-залы. Закончить реконструкцию должны к 2026 году, ее стоимость оценили в 2 млрд рублей.