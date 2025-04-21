Аквапарк рядом с мечетью на Осинской планируют построить в 2028 году

Аквапарк относится к третьей очереди инвестпроекта. Первой было строительство торгового центра «iMall Эспланада», а второй — гостиницы Radisson, которая получила разрешение на ввод в эксплуатацию, но еще не открыта.

Теперь к январю 2027 года инвестор намерен построить конгресс-центр, а к апрелю 2028-го — подземный переход через улицу Монастырская и аквапарк площадью 20 тыс. м2. Он будет расположен рядом с Пермской соборной мечетью, в границах улиц Монастырская, Осинская, Попова, Петропавловская. Планируется, что в аквапарке будет три открытых бассейна с пляжем на крыше, а также крытые бассейны с аттракционами, бани и сауны. В мае 2028 года должны быть готовы тематический парк с торговыми площадями, ресторан, паркинг на 670 мест и надземный переход через Попова.

Напомним, еще один аквапарк в Перми, в микрорайоне Камская долина, планируют также открыть в 2028 году. Его будет строить другая компания, застройщик «Железно».

Информационный обзор редакции.