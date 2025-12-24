В эксплуатацию ввели первый детский сад, построенный в рамках реновации территории: в нем есть бассейн и галокамера

В саду обустроен физкультурно-оздоровительный центр с бассейном, спортивный зал с современным оборудованием, а еще галокамера — помещение, схожее на соляную пещеру. Планируется, что дети пойдут в новый сад осенью 2026 года.

В пресс-службе министерства имущества Пермского края отметили, что кроме детсада здесь же будут работать начальная школа, центр дополнительного образования и летний лагерь. В «Камаполисе», кроме детского сада, строят сквер Пермского периода с игровыми и спортивными зонами. Недавно там же ввели в эксплуатацию первый дом, построенный по КРТ.

