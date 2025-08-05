Введен в эксплуатацию первый дом, построенный по договору КРТ

На придомовой территории нового дома много зелени, детская площадка и лаундж-зона. Еще одно пространство — соседская терраса со столиками, лавочками и растениями в кадках, рассказали в пресс-службе министерства имущества Пермского края.

Второй дом в новом ЖК скоро собираются ввести в эксплуатацию, третий готов на 73%, четвертый начали возводить. В рамках КРТ на участке, ограниченном улицами Дзержинского, Сухобруса, Рыбокоптильной и Набережной, застройщик создаст сквер и построит детский сад с бассейном. Завершить работы планируют в первом квартале 2026 года.

Недавно мы рассказывали о том, что территорию у экстрим-парка планируют расчистить от гаражей.

Информационный обзор редакции.