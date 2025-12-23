Первый частный роддом собираются построить в Мотовилихе

Новый роддом в Перми площадью более 3 тыс. м2 собираются построить на улице Ленина. Планируется, что в медицинском учреждении будут предоставлять все услуги от ведения беременности и родов до послеродового сопровождения. Частный роддом намерены ввести в эксплуатацию до конца 2029 года. Прилегающую к клинике территорию благоустроят. Инициатором создания частного роддома в Перми готова выступить «Философия рождения», входящая в группу компаний «Медскан». Инвестиции составят около 870 млн рублей.

Отметим, что единственный частный роддом в Перми существовал на базе клиники «Медлайф», он работал на улице Баумана. В 2017 году был закрыт.

