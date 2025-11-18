Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Отталкивается от образа жар-птицы: архитектурная концепция «Пермь-Сити» согласована

Стало известно, какой в итоге будет архитектурно-градостроительная концепция «Пермь-Сити» в микрорайоне ДКЖ. В деловом квартале построят офисные площади, технопарк, торговые зоны и пространства для досуга.

Пресс-служба министерства имущества Пермского края

Внешний вид будущего «Пермь-Сити» одобрили 17 ноября на Градостроительном совете Пермского края. В пресс-службе министерства имущества рассказали, что концепция делового квартала отталкивается от образа жар-птицы: яркого и запоминающегося. Максимальная высота зданий в «Пермь-Сити» превысит 105 метров.

Напомним, деловой квартал на улице Локомотивная, рядом с многофункциональной спортивной ареной, займет 2,5 га. В 2025 году минимущества и девелопер «Кортрос» заключили договор, который действует в течение шести лет.

