Отталкивается от образа жар-птицы: архитектурная концепция «Пермь-Сити» согласована

Внешний вид будущего «Пермь-Сити» одобрили 17 ноября на Градостроительном совете Пермского края. В пресс-службе министерства имущества рассказали, что концепция делового квартала отталкивается от образа жар-птицы: яркого и запоминающегося. Максимальная высота зданий в «Пермь-Сити» превысит 105 метров.

Напомним, деловой квартал на улице Локомотивная, рядом с многофункциональной спортивной ареной, займет 2,5 га. В 2025 году минимущества и девелопер «Кортрос» заключили договор, который действует в течение шести лет.

Информационный обзор редакции.