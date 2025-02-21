В Перми стартовало строительство многофункциональной спортивной арены

Строители приступили к забивке свай и разработке котлована. В ближайшие недели планируется установить 25 свай и выкопать около 16 тысяч кубометров грунта. Напомним, что в феврале 2023 года между краевыми властями и ООО «Пермь-Арена» было подписано концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации многофункциональной спортивной арены.

Новый объект будет представлять собой пятиэтажное здание с игровым полем размером 36 на 66 метров. Общая площадь арены составит не менее 75 тысяч квадратных метров, а вместимость — 10,5 тысяч человек. Такой масштабный проект позволит Пермскому краю принимать соревнования и мероприятия всероссийского и международного уровней.

Ранее мы рассказывали, что строительством арены займется московская компания, на счету которой ледовый дворец в квартале «Парк Легенд», Комплекс водного спорта, Музей хоккея.