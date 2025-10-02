Девелопер представил возможную концепцию «Пермь-Сити»: она называется «Жар-птица»

В министерстве имущества Пермского края объяснили, что это один из вариантов архитектурно-градостроительного облика «Пермь-Сити». Окончательное решение примут после рассмотрения всех концепций на Градостроительном совете Пермского края.

Напомним, высотный деловой квартал разместится на 2,5 га на улице Локомотивная. Летом 2025 года девелопер заключил договор о комплексном развитии территории с министерством имущества Пермского края. Он действует в течение шести лет. За это время на улице Локомотивная должны построить комплекс с технопарком, гостиницей, спа-зоной, фитнес-центром и конференц-залами, панорамным рестораном, торговыми помещениями, смотровой площадкой и парковками.

