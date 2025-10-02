Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Девелопер представил возможную концепцию «Пермь-Сити»: она называется «Жар-птица»

Представлена концепция возможного архитектурно-градостроительного облика делового квартала «Пермь-Сити» в микрорайоне ДКЖ. Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», она названа «Жар-птица». В комплекс войдут четыре высотных здания, часть из них красного цвета и напоминает хвост сказочной птицы. Концепцию презентовал столичный девелопер «Кортрос» на строительном форуме и выставке 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге.

«Кортрос»/опубликовано на сайте «Коммерсант-Прикамье»

В министерстве имущества Пермского края объяснили, что это один из вариантов архитектурно-градостроительного облика «Пермь-Сити». Окончательное решение примут после рассмотрения всех концепций на Градостроительном совете Пермского края.

Напомним, высотный деловой квартал разместится на 2,5 га на улице Локомотивная. Летом 2025 года девелопер заключил договор о комплексном развитии территории с министерством имущества Пермского края. Он действует в течение шести лет. За это время на улице Локомотивная должны построить комплекс с технопарком, гостиницей, спа-зоной, фитнес-центром и конференц-залами, панорамным рестораном, торговыми помещениями, смотровой площадкой и парковками.

