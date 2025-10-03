В течение десяти лет микрорайон Авиагородок у нового зоопарка застроят жильем

Победителем торгов стала компания «Практика» из Екатеринбурга. Застройщику предстоит расселение и снос многоквартирных домов общей площадью около 5,8 тыс. м2, изъятие гаражных построек и формирование земельного участка для возведения школы. Также проект предполагает размещение общественного центра, центра детского творчества, детской стоматологической поликлиники.

Завершить реновацию микрорайона Авиагородок и улицы Чайковского нужно в течение десяти лет с момента подписания договора.

Ранее мы рассказывали о том, что у Центрального рынка начали сносить здания под застройку: там планируют построить жилой комплекс с магазинами и многоуровневым паркингом.