В течение десяти лет микрорайон Авиагородок у нового зоопарка застроят жильем

В Перми завершены торги на право заключения договора о комплексном развитии территории в микрорайоне Авиагородок недалеко от нового зоопарка и по улице Чайковского. Сумма выросла в 13,5 раз и достигла 258 млн рублей. В пресс-службе министерства имущества Пермского края рассказали, что все средства с торгов КРТ жилой застройки направят на расселение ветхого и аварийного жилья.

Победителем торгов стала компания «Практика» из Екатеринбурга. Застройщику предстоит расселение и снос многоквартирных домов общей площадью около 5,8 тыс. м2, изъятие гаражных построек и формирование земельного участка для возведения школы. Также проект предполагает размещение общественного центра, центра детского творчества, детской стоматологической поликлиники.

Завершить реновацию микрорайона Авиагородок и улицы Чайковского нужно в течение десяти лет с момента подписания договора.

Ранее мы рассказывали о том, что у Центрального рынка начали сносить здания под застройку: там планируют построить жилой комплекс с магазинами и многоуровневым паркингом.

