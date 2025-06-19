Микрорайон рядом с новым зоопарком собираются отдать под реновацию

Под комплексное развитие территории готовы отдать участки общей площадью в 11 га. На них планируют возвести жилые дома от 8 до 10 этажей. В пресс-службе министерства имущества рассказали, что проект предполагает расселение и снос многоквартирных домов, а также изъятие гаражей. Застройщику предстоит сформировать участок для возведения школы, разместить общественный центр, центр детского творчества и детскую стоматологическую поликлинику.

Проект нужно будет реализовать в течение семи лет. Торги по выбору застройщика для КРТ проведут осенью 2025 года.