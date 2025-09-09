Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

У Центрального рынка начали сносить здания под застройку

У Центрального рынка в Перми начали расчищать участок под застройку. На территории, ограниченной шоссе Космонавтов, Баковым переулком и улицей Эпроновской, сносят старые здания.

Павел Черепанов/Telegram
Павел Черепанов/Telegram

Этот участок площадью в 1,4 га ждет реновация. На нем планируют построить жилой комплекс с магазинами и многоуровневым паркингом. По словам советника губернатора по вопросам строительства Павла Черепанова, на этой территории застройщик намерен также возвести общественные пространства, площадь и зеленый пешеходный бульвар.

Кстати, недавно был объявлен аукцион на право комплексного развития соседней территории — автовокзала на улице Механошина. Он стартовал с 15 млн рублей.

Информационный обзор редакции. 

