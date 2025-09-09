У Центрального рынка начали сносить здания под застройку

У Центрального рынка в Перми начали расчищать участок под застройку. На территории, ограниченной шоссе Космонавтов, Баковым переулком и улицей Эпроновской, сносят старые здания.
Этот участок площадью в 1,4 га ждет реновация. На нем планируют построить жилой комплекс с магазинами и многоуровневым паркингом. По словам советника губернатора по вопросам строительства Павла Черепанова, на этой территории застройщик намерен также возвести общественные пространства, площадь и зеленый пешеходный бульвар.
Кстати, недавно был объявлен аукцион на право комплексного развития соседней территории — автовокзала на улице Механошина. Он стартовал с 15 млн рублей.
