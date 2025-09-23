Строительство акватеррариума подорожает в 2,5 раза

Судя по документу, на строительство нового акватеррариума в Перми готовы выделить 650 млн рублей. Ранее мы рассказывали о том, что его проект и возведение оценили в 250 млн рублей.

Новый акватеррариум должен быть готов к 2027 году. Он будет в два раза больше предыдущего, в нем будут также располагаться мастерские, лаборатории, виварий, где будут содержать животных для научных целей и инсектарий для разведения насекомых.