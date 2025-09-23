Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Поделиться:

Строительство акватеррариума подорожает в 2,5 раза

Строительство акватеррариума на территории нового зоопарка в микрорайоне Нагорный может подорожать в 2,5 раза. Информация о сумме, которую готовы выделить на его возведение, появилась в проекте Адресной инвестиционной программы Пермского края до 2030 года.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Судя по документу, на строительство нового акватеррариума в Перми готовы выделить 650 млн рублей. Ранее мы рассказывали о том, что его проект и возведение оценили в 250 млн рублей.

Новый акватеррариум должен быть готов к 2027 году. Он будет в два раза больше предыдущего, в нем будут также располагаться мастерские, лаборатории, виварий, где будут содержать животных для научных целей и инсектарий для разведения насекомых.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: