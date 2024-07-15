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Урбанистика

На проект и строительство акватеррариума выделят 250 миллионов рублей

Пермский зоопарк/ВКонтакте

На территории нового пермского зоопарка планируют построить здание для акватеррариума. В нем будут три независимые зоны с разными режимами температуры и влажности для животных.

В документации указано, что в акватеррариуме должно быть 56 аквариумом для рыб и беспозвоночных. Среди них — пираньи, петушки, рыба-клоун, морские коньки. Также в здании расположат террариумы для черепах, каймана, удава, питона, василиска, варана. В здании акватеррариума разместятся также технические и подсобные помещения, виварий, инсектарий, холодная комната для зимовки рептилий, лаборатория и инкубаторная.

На создание проекта и строительство здания акватеррариума на территории нового зоопарка власти готовы выделить около 250 млн рублей. В техзадании указано, что все готово должно быть к концу ноября 2025 года.

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