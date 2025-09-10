В Пермском крае началось строительство логистического комплекса Wildberries. Проект был признан приоритетным инвестиционным, его возведение планировали закончить в 2028 году.
В деревне Устиново, где и планировалось строительство логистического комплекса, огорожен забором участок, к нему сделаны подъезды и разбит стройлагерь, сообщает «Коммерсант-Прикамье». Проектная документация и результаты инженерных изысканий для строительства складского комплекса получили положительное заключение экспертизы в конце июня.
