Началось строительство логистического комплекса Wildberries

В Пермском крае началось строительство логистического комплекса Wildberries. Проект был признан приоритетным инвестиционным, его возведение планировали закончить в 2028 году.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

В деревне Устиново, где и планировалось строительство логистического комплекса, огорожен забором участок, к нему сделаны подъезды и разбит стройлагерь, сообщает «Коммерсант-Прикамье». Проектная документация и результаты инженерных изысканий для строительства складского комплекса получили положительное заключение экспертизы в конце июня.

Недавно мы рассказывали о том, что развлекательный центр с рестораном у нового зоопарка собираются построить в 2026 году.

Информационный обзор редакции.

