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Урбанистика

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Логистический комплекс Wildberries все-таки построят

Логистический комплекс Wildberries в деревне Устиново все-таки будут строить. Но его сдадут в эксплуатацию позже, чем планировалось.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

В 2023 году проект строительства логистического центра получил статус «приоритетный инвестиционный». Его планировали сдать в 2027 году. Но у компании сменилось юридическое лицо, поэтому ее представили снова попросили присвоить проекту статус «приоритетный инвестиционный», сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края. Теперь закончить строительство намерены в 2028 году. При этом логистический комплекс Wildberries будут сдавать очередями — с 2026 года. В итоге в нем планируется оказывать полный комплекс услуг фулфилмента. 

Напомним, на участке площадью в 32 га в деревне Устиново собираются построить логистический комплекс. В него войдут складские и офисные помещения, стоянки для грузового и легкового транспорта, административные здания.

Официальное сообщение пресс-службы губернатора и правительства Пермского края.

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