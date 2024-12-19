Логистический комплекс Wildberries все-таки построят

В 2023 году проект строительства логистического центра получил статус «приоритетный инвестиционный». Его планировали сдать в 2027 году. Но у компании сменилось юридическое лицо, поэтому ее представили снова попросили присвоить проекту статус «приоритетный инвестиционный», сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края. Теперь закончить строительство намерены в 2028 году. При этом логистический комплекс Wildberries будут сдавать очередями — с 2026 года. В итоге в нем планируется оказывать полный комплекс услуг фулфилмента.

Напомним, на участке площадью в 32 га в деревне Устиново собираются построить логистический комплекс. В него войдут складские и офисные помещения, стоянки для грузового и легкового транспорта, административные здания.

Официальное сообщение пресс-службы губернатора и правительства Пермского края.