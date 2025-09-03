Развлекательный центр с рестораном у нового зоопарка собираются построить в 2026 году

Планируется, что развлекательный центр займет четыре этажа, а ресторан быстрого питания — два. В документации на сайте минимущества сказано, что проектирование обоих объектов пройдет в 2025 году, а строительство — в 2026-м.

Ранее планировалось, что проект развлекательного центра должен быть реализован в 2022-2025 годах, он считается приоритетным инвестиционным. Развлекательный центр собирались сделать тематическим – по мотивам известных русских сказок и мультфильмов.

