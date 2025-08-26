Известно, когда собираются открыть сквер у Лютеранской церкви Святой Марии

Открыть новый сквер собираются 27 августа в торжественной обстановке. В этот день выступят музыканты частной филармонии «Триумф», хорового коллектива гуманитарного факультета Пермского политехнического университета Junge Stimmen («Молодые голоса»), ансамбль Volkslied («Народная песня») и танцевальная группа Junge Herzen («Молодые сердца»).

Напомним, в новом сквере планировали разместить террасы с перголами, сенсорные зоны с разными растениями, живые изгороди по периметру, а также информационные стенды об истории лютеранства в Пермском крае.

Недавно мы рассказывали о том, что в сквере на месте инфекционной больницы собираются построить фонтан и установить бюст Александра I.

