Известно, когда собираются открыть сквер у Лютеранской церкви Святой Марии

Готовится к открытию готический сквер у Лютеранской церкви Святой Марии. Планируется, что пространство будет общедоступным, в нем же устроят площадку для камерных концертов.

Андрей Квиткин/ВКонтакте
Открыть новый сквер собираются 27 августа в торжественной обстановке. В этот день выступят музыканты частной филармонии «Триумф», хорового коллектива гуманитарного факультета Пермского политехнического университета Junge Stimmen («Молодые голоса»), ансамбль Volkslied («Народная песня») и танцевальная группа Junge Herzen («Молодые сердца»).

Напомним, в новом сквере планировали разместить террасы с перголами, сенсорные зоны с разными растениями, живые изгороди по периметру, а также информационные стенды об истории лютеранства в Пермском крае. 

Недавно мы рассказывали о том, что в сквере на месте инфекционной больницы собираются построить фонтан и установить бюст Александра I.

Информационный обзор редакции.

