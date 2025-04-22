К работам по созданию сквера в готическом стиле собираются приступить весной этого года

В новом сквере собираются высадить более тысячи растений и кустарников и сохранить исторические — дубы, липы, березы, яблони, сирени. В конце апреля начнется кронирование деревьев, оставшихся на участке, а в мае приступят к основным работам, сообщает издание Business Class со ссылкой на председателя совета общины Алексея Байдина.

Проект нового сквера предполагает террасы с перголами, сенсорные зоны с разными растениями, живые изгороди по периметру, а также информационные стенды об истории лютеранства в Пермском крае. В центральной части сквера намерены возвести амфитеатр, сцену для концертов и выступлений, а также архитектурная подсветка, подчеркивающая силуэты готической архитектуры.

В новом пространстве собираются проводить органные и камерные концерты, городские и церковные праздники, а также просветительские мероприятия. Планируется, что сквер будет готов в августе.

Недавно мы рассказывали о том, что на обустройство сквера на месте зоопарка выделят более 70 миллионов рублей.

Информационный обзор редакции.