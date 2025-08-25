Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Урбанистика

Проектировать новый пермский аквапарк собирается испанская компания

Проектированием нового пермского аквапарка намерена заняться испанская компания. Такое заявление сделал на форме «Города будущего» генеральный директор девелопера «Железно» Юрий Захаров.

Unsplash/Oswald Elsaboath

Застройщик собирается построить аквапарк в Камской долине в 2028 году. Его возведение планируется в рамках комплексного развития территории и привязано к этапам строительства всего микрорайона. «Нам в договорной документации с регионом прописали все, включая количество горок, для включения в состав этого проекта. Сейчас он проектируется совместно с испанской компанией, одним из мировых лидеров по проектированию аквапарков», — поделился Юрий Захаров.

Отметим, что еще один аквапарк в Перми собираются построить рядом с мечетью на улице Осинская. Это третья очередь инвестпроекта «Проспект-Пермь», который развивает площадку «iMALL Эспланада» и отель Radisson Hotel Perm.

Информационный обзор редакции.

