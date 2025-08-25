Проектировать новый пермский аквапарк собирается испанская компания

Застройщик собирается построить аквапарк в Камской долине в 2028 году. Его возведение планируется в рамках комплексного развития территории и привязано к этапам строительства всего микрорайона. «Нам в договорной документации с регионом прописали все, включая количество горок, для включения в состав этого проекта. Сейчас он проектируется совместно с испанской компанией, одним из мировых лидеров по проектированию аквапарков», — поделился Юрий Захаров.

Отметим, что еще один аквапарк в Перми собираются построить рядом с мечетью на улице Осинская. Это третья очередь инвестпроекта «Проспект-Пермь», который развивает площадку «iMALL Эспланада» и отель Radisson Hotel Perm.

