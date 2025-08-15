На месте лыжной базы планируют построить гостиничный парк

Гостиничный парк намерены разместить на месте лыжной базы «Звезда» на улице Апрельская. Комиссия по землепользованию и застройке разрешила использовать территории площадью 4,7 га под «гостиничное обслуживание». Как сообщает «Новый компаньон», участок принадлежит бизнесмену Александру Михалеву, развивающему базу отдыха «Зеленино».

Недавно мы рассказывали о том, что за бывшим «Детским миром» собираются построить отель с фитнес-клубом, а на месте роддома — бизнес-отель с медцентром.

Информационный обзор редакции.