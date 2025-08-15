Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Поделиться:

На месте лыжной базы планируют построить гостиничный парк

В микрорайоне Голый мыс собираются построить гостиничный парк с арт-объектами и гостевыми домикам в виде треугольника и полусферы.

Зеленино/ВКонтакте

Гостиничный парк намерены разместить на месте лыжной базы «Звезда» на улице Апрельская. Комиссия по землепользованию и застройке разрешила использовать территории площадью 4,7 га под «гостиничное обслуживание». Как сообщает «Новый компаньон», участок принадлежит бизнесмену Александру Михалеву, развивающему базу отдыха «Зеленино».

Недавно мы рассказывали о том, что за бывшим «Детским миром» собираются построить отель с фитнес-клубом, а на месте роддома — бизнес-отель с медцентром.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: