Роддом «семерку» собираются снести для строительства бизнес-отеля с медцентром

Бывший роддом №7 на улице Коминтерна и еще две постройки, которые относятся к клинической больнице №3, собираются снести. На этом месте намерены возвести бизнес-отель с медицинским центром, сообщает «Коммерсант». Этот проект является приоритетным инвестиционным.

По данным 59.RU, роддом №7 во время пандемии коронавирус был перепрофилирован под ковидный госпиталь. После спада заболеваемости здание так и не вернули к привычным функциям.

Новый многофункциональный комплекс по плану должен состоять из бизнес-отеля, медцентра, офисных и торговых пространств, ресторана и других объектов. Здание будет шестиэтажным, а во дворе намерены устроить фонтан и высадить липовый сад. В проект собрались инвестировать 1,3 млрд руб.

Инициатор строительства перенес сроки окончания работ — бизнес-отель с медцентром возле клинической больницы №3 собираются открыть в 2029 году.

