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На улице Куйбышева намерены построить новый отель с фитнес-клубом

На пересечении улиц Екатерининская и Куйбышева собираются построить трехзвездочный отель. Его концепцию обсуждали на заседание рабочей группы по вопросам архитектурной деятельности.

Пресс-служба министерства имущества Пермского края

По плану шестиэтажное здание разместится за бывшим «Детским миром». В нем собираются представить несколько десятков номеров, а также фитнес-клуб, рассказали в пресс-службе министерства имущества Пермского края.

Здание нового отеля в Перми намерены строить в стиле современной классики. После на нем появится архитектурная подсветка.

Информационный обзор редакции.

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