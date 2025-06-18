На улице Куйбышева намерены построить новый отель с фитнес-клубом

По плану шестиэтажное здание разместится за бывшим «Детским миром». В нем собираются представить несколько десятков номеров, а также фитнес-клуб, рассказали в пресс-службе министерства имущества Пермского края.

Здание нового отеля в Перми намерены строить в стиле современной классики. После на нем появится архитектурная подсветка.

Информационный обзор редакции.