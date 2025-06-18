На улице Куйбышева намерены построить новый отель с фитнес-клубом

На пересечении улиц Екатерининская и Куйбышева собираются построить трехзвездочный отель. Его концепцию обсуждали на заседание рабочей группы по вопросам архитектурной деятельности.
По плану шестиэтажное здание разместится за бывшим «Детским миром». В нем собираются представить несколько десятков номеров, а также фитнес-клуб, рассказали в пресс-службе министерства имущества Пермского края.
Здание нового отеля в Перми намерены строить в стиле современной классики. После на нем появится архитектурная подсветка.
Информационный обзор редакции.
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