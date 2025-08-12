Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В аэропорту началась подготовка к реконструкции: после ее окончания появятся телетрапы

Подрядчик, который займется реконструкцией пермского аэропорта Большое Савино, приступил к подготовительным работам. Сейчас он занимается расчисткой территории от старого асфальта и бетона.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Реконструкция коснется перрона, рулежных дорожек и инженерных сетей. Подрядчик должен закончить все работы к 30 сентября 2026 года. «Знаем, что вы очень ждете телетрапы, которые уже давно смонтированы и готовы к работе. После ввода новой инфраструктуры в эксплуатацию они начнут функционировать», — пообещали в пресс-службе министерства транспорта Пермского края.

Напомним, прекращать полеты и закрывать пермский аэропорт из-за реконструкции не планируют.

