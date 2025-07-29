Телетрапы не за горами: известно, когда должны закончить реконструкцию перрона в Большом Савино

Цена контракта составила 1,9 млрд рублей. Все работы по реконструкции в аэропорту Большое Савино должны закончить к 30 сентября 2026 года. По данным издания «Коммерсант», компания АО «Уралмостострой», победившая в конкурсе, сейчас находится в стадии заключения контракта и собирается приступить к работам в ближайшее время.

Напомним, реконструкцию перрона и рулежных дорожек в Большом Савино начали в 2018 году. По информации минтранспорта, на перроне должны были оборудовать путь руления, обустроить водосточно-дренажную сеть, установить светосигнальное оборудование и освещение. После этого в пермском аэропорту планировали запустить пять телетрапов. Через три года с подрядчиком расторгли договор из-за недочетов. А еще через год обнаружились дефекты в бетонном покрытии. Работы законсервировали, так как для них требуются дополнительные инженерно-геологические изыскания.

Информационный обзор редакции.