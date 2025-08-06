Прекращать полеты и закрывать аэропорт из-за реконструкции не планируют

В ФКУ «Ространсмодернизация» рассказали, что реконструкция будет разделена на два этапа. Закрывать Большое Савино и прекращать полеты не планируется — работы проведут в условиях действующего аэропорта.

Теперь должны утвердить график производства работ, после этого подрядчик начнет строительно-монтажные работы. Напомним, закончить реконструкцию аэропорта планируют в 2026 году.