Первый в Перми аквапарк будет в центре города

Первый аквапарк в Перми построят рядом с ТЦ «iMALL Эспланада». Об этом рассказали в агентстве инвестиционного развития Пермского края.

Аквапарк станет третьим этапом проекта «Проспект-Пермь», который развивает площадку «iMALL Эспланада». Торговый центр был первой очередью, его открыли в 2022 году. В рамках второго этапа возводят пятизвездочный отель на Монастырской.

Мы рассказывали о том, что объем инвестиций в строительство аквапарка в Перми составит 13,8 млрд рублей. Он будет включать крытые и открытые бассейны, сауны, аттракционы, ледяные купели и японские ванны. Его должны закончить в 2027 году.