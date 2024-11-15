Отель Radisson получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Разрешение на ввод в эксплуатацию выдало минимущества Пермского края. Напомним, отель Radisson в Перми располагается на перекрестке улиц Попова и Монастырской. В нем будет 158 номеров, а также круглосуточный ресторан, современный тренажерный зал, бассейн и SPA-центр с панорамными видами.

По данным пресс-службы губернатора и правительства Пермского края, в рамках проекта «Эспланада» планируют также построить конгресс-центр, парковки и круглогодичные зоны отдыха, включая аквазону. «За ближайшие три года, в том числе при краевой поддержке, будет введено более 10 отелей на 1000 номеров. Это позволит увеличить турпоток в Пермский край», — объяснил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Официальное сообщение пресс-службы губернатора и правительства Пермского края.