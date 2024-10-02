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Урбанистика

Проект продления улицы Монастырской опять подорожал

https://www.sobaka.ru/prm/city/urbanistics/184773

Проект продления улицы Монастырской от площади Трех столетий до Мотовилихинских заводов теперь оценили в 13,5 млн рублей. Это уже третья попытка найти подрядчика. Первая была в мае, но тогда отбор отменил сам заказчик. В июне аукцион повторили, стоимость проекта выросла вдвое — до 13,1 млн рублей. Определение поставщика приостановили.

В техническом задании указано, что нужно провести инженерные изыскания, разработать проектную и рабочую документацию, пройти историко-культурную и государственную экспертизу.

Протяженность нового участка дороги — 1,5 км. Она должна быть двухполосной с велосипедной дорожкой, тротуарами и освещением. Проектно-изыскательные работы для продления улицы Монастырской должны быть закончены в декабре 2024 года.

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