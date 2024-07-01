Проект продления Монастырской подорожал в два раза

Стоимость проекта продления улицы Монастырская выросла в два раза. Протяженность участка от площади Трех столетий до Мотовилихинских заводов — 1,5 км. Он связан с продолжением набережной Камы до площади 1905 года (работы на ней уже ведутся) и строительством детской железной дороги.

Проект продления Монастырской ранее стоил 6,6 млн рублей. Закупку публиковали в конце мая этого года, но впоследствии отменили. В новом контракте, которую разместило «Пермблагоустройство» на госзакупках, цена составила 13,1 млн рублей.

Техническое задание осталось тем же: нужно провести проектно-изыскательные работы для строительства дороги. Она будет двухполосной с велодорожкой и тротуарами, а также должна включать разворотную площадку для городского транспорта. Проект продления улицы Монастырской до Мотовилихинских заводов нужно подготовить к концу 2024 года.