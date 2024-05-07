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Урбанистика

Появилась схема продления улицы Монастырской до Мотовилихинских заводов

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

В Перми начались работы по устройству набережной от Речного вокзала до Мотовилихинских заводов. Одновременно с этим на сайте минимущества появился проект продления улицы Монастырской. Речь об участке от путепровода на перегоне Пермь II – Пермь I до территории Мотовилихинских заводов и далее до ул. 1905 года.

Минимущества Пермского края

На схеме указано, что проект предусматривает создание двухполосной дороги, дорожки для велосипедистов, тротуаров с озеленением. Его планируют реализовывать в два этапа, сообщает ИА «Текст», обратившее внимание на этот документ.

Чтобы продлить улицу Монастырская, власти намерены изъять два участка за торговым центром «Речник». Сроки реализации проекта пока не уточняются. 

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