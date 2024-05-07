На схеме указано, что проект предусматривает создание двухполосной дороги, дорожки для велосипедистов, тротуаров с озеленением. Его планируют реализовывать в два этапа, сообщает ИА «Текст», обратившее внимание на этот документ.

Чтобы продлить улицу Монастырская, власти намерены изъять два участка за торговым центром «Речник». Сроки реализации проекта пока не уточняются.