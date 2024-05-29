Проект продления улицы Монастырской подготовят к концу года

Пермские власти начали поиск компании, которая сделает проектно-сметную документацию улицы Монастырской от площади Трех столетий до территории Мотовилихинских заводов. На эти цели выделят 6,5 млн рублей, все должно быть готово к концу года.

В техническом задании на сайте госзакупок указано, что улица будет двухполосной, с тротуаром и велодорожкой. Проект предполагает установку фонарных столбов, защитных ограждений, камер видеонаблюдения, а также озеленение прилегающей территории. На новой улице должна быть устроена разворотная площадка для общественного транспорта и остановки.

Проект должен быть связан с реконструкцией набережной Камы в сторону Мотовилихинских заводов, идущей сейчас полным ходом, а также со строительством детской железной дороги, которое обсуждается не первый год.