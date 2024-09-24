Строительство нового зоопарка в Перми превысит 7 миллиардов рублей

Общие затраты на строительство нового зоопарка на Нагорном составят 7,061 млрд рублей. Это на 5,6% больше, чем предполагалось ранее. Такие данные вошли в проект Адресной инвестиционной программы (АИП), опубликованной на сайте краевого правительства.

По данным на 1 января 2024 года, на реализацию проекта, начатого в 2017 году, уже было потрачено 4,08 млрд рублей. В 2023 году планируется освоить еще 1,94 млрд рублей, а в 2025 году — 1,04 млрд рублей.

Изначально общая стоимость строительства нового зоопарка оценивалась в 6,68 млрд рублей. Рост затрат связан с удорожанием строительных материалов и работ.

Напомним, новый зоопарк планируют открыть летом 2025 года. По последним данным, в эксплуатацию 11 объектов первой очереди. В прошлом году в новый зоопарк перевезли около 300 животных из контактного зоопарка. Среди них: козы, кролики, дикообразы, мелкие грызуны. Следующие справят новоселье лошади и орланы, семья альпак, гималайские тары, камерунские козы, карликовые овцы, винторогий козел, як, северные олени и пятнистые олени.