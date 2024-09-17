Названа новая дата открытия зоопарка на Нагорном

Власти Пермского края рассказали, когда намерены открыть новый зоопарк на Нагорном. Теперь датой начала работы зверинца называют июль-август 2025 года. Сроки озвучил вице-спикер краевого правительства Андрей Алякринский на заседании регионального заксобрания.

К лету 2025 года должна завершиться процедура лицензирования зоопарка. По словам чиновника, она занимает в среднем от четырех до шести месяцев.

Также в бюджете на 2025 год заложат еще 374 млн рублей на продолжение строительства нового зоопарка в Перми. Как сообщает «Новый компаньон» с отсылкой на главу минстроя Артема Габдрахманова, деньги пойдут на строительно-монтажные работы и оснащение зоопарка необходимым оборудованием.

На прошлой неделе в эксплуатацию ввели 11 объектов: здания кормокухни, ветлечебницы, птичники из группы «Лесная мозаика» и «Африканская саванна», а также вольеры и павильоны для рысей, тигров, европейского муфлона, пумы и красного волка. Как пояснили в пресс-службе минстроя, в большинстве вольеров первого этапа сейчас проходит тематизация. Уже введены в эксплуатацию центральный тепловой пункт, дезбарьер, пункт службы безопасности, карантинный блок и контактный зоопарк, куда весной 2023 года перевезли 300 животных.

Ранее мы показывали строительство зоопарка с воздуха. Также власти ищут того, кто до конца 2025 года проведет лабораторные исследования на радиацию, уровень шума и другие параметры в вольерах.