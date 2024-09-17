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Урбанистика

Названа новая дата открытия зоопарка на Нагорном

Скриншот видео министерства строительства Пермского края

Власти Пермского края рассказали, когда намерены открыть новый зоопарк на Нагорном. Теперь датой начала работы зверинца называют июль-август 2025 года. Сроки озвучил вице-спикер краевого правительства Андрей Алякринский на заседании регионального заксобрания.

К лету 2025 года должна завершиться процедура лицензирования зоопарка. По словам чиновника, она занимает в среднем от четырех до шести месяцев.

Также в бюджете на 2025 год заложат еще 374 млн рублей на продолжение строительства нового зоопарка в Перми. Как сообщает «Новый компаньон» с отсылкой на главу минстроя Артема Габдрахманова, деньги пойдут на строительно-монтажные работы и оснащение зоопарка необходимым оборудованием.

На прошлой неделе в эксплуатацию ввели 11 объектов: здания кормокухни, ветлечебницы, птичники из группы «Лесная мозаика» и «Африканская саванна», а также вольеры и павильоны для рысей, тигров, европейского муфлона, пумы и красного волка. Как пояснили в пресс-службе минстроя, в большинстве вольеров первого этапа сейчас проходит тематизация. Уже введены в эксплуатацию центральный тепловой пункт, дезбарьер, пункт службы безопасности, карантинный блок и контактный зоопарк, куда весной 2023 года перевезли 300 животных.

Ранее мы показывали строительство зоопарка с воздуха. Также власти ищут того, кто до конца 2025 года проведет лабораторные исследования на радиацию, уровень шума и другие параметры в вольерах.

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