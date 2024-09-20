18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Известно, каких животных перевезут в новый зоопарк следующими

Пресс-служба министерства строительства Пермского края

Следующими в новый пермский зоопарк на Нагорном переедут лошади и орланы. Также перевезут парнокопытных: семью альпака, гималайских таров, камерунских коз, карликовых овец, винторогого козла, яка, северных оленей, пятнистых оленей.

Как сообщает издание «Текст», это случится не сразу. После того, как сданные в эксплуатацию постройки передадут в оперативное управление, начнется процедура лицензирования. Только после этого животные начнут переезжать в готовые вольеры.

В 2023 году в новый зоопарк перевезли около 300 животных из контактного зоопарка. Среди них: козы, кролики, дикообразы, мелкие грызуны. По последним данным, в эксплуатацию 11 объектов первой очереди. Открыть новый зоопарк планируют во второй половине лета 2025 года.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: