Известно, каких животных перевезут в новый зоопарк следующими

Следующими в новый пермский зоопарк на Нагорном переедут лошади и орланы. Также перевезут парнокопытных: семью альпака, гималайских таров, камерунских коз, карликовых овец, винторогого козла, яка, северных оленей, пятнистых оленей.

Как сообщает издание «Текст», это случится не сразу. После того, как сданные в эксплуатацию постройки передадут в оперативное управление, начнется процедура лицензирования. Только после этого животные начнут переезжать в готовые вольеры.

В 2023 году в новый зоопарк перевезли около 300 животных из контактного зоопарка. Среди них: козы, кролики, дикообразы, мелкие грызуны. По последним данным, в эксплуатацию 11 объектов первой очереди. Открыть новый зоопарк планируют во второй половине лета 2025 года.